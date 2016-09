Líder religioso é flagrado fazendo sexo com uma mulher dentro de um templo sagrado

Um imã, líder religioso islâmico, foi flagrado fazendo sexo com uma mulher dentro da mesquita que ele dirige. O caso foi descoberto pelo ex-marido da mulher, que a seguiu para saber o que ela estava fazendo. Em seguida, ele esperou os dois entrarem no clímax para gravar a cena e entrar na mesquita Omar Ibn Al Khattab com um grupo de moradores.

A polícia foi acionada e deteve o casal. O flagra aconteceu na cidade de Fez, no Marrocos. A mulher foi retirada da mesquita pelos próprios moradores em meio a cuspes e insultos, enquanto o religioso foi expulso em seguida. Toda a ação foi gravada e publicada na internet.

No Marrocos, relações extraconjugais são consideradas crimes.

