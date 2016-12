Imagem em redes sociais mostra Adriana Ancelmo com roupas de penitenciária

Uma foto que circula em redes sociais mostra Adriana Ancelmo, mulher do ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral, com o uniforme da Seap (Secretaria Estadual de Administração Penitenciária).

Adriana se entregou na terça-feira (6) na sede da 7ª Vara. O juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal no Rio de Janeiro, determinou na terça-feira (6) a prisão preventiva dela.

A decisão aconteceu após o magistrado aceitar a denúncia da Operação Calicute, do Ministério Público Federal. Por volta das 15h53, agentes da Polícia Federal chegaram ao apartamento onde Adriana morava com Cabral, no Leblon, Zona Sul da cidade. O local logo ficou cercado por curiosos. Adriana não estava lá, mas agentes apreenderam joias e R$ 53 mil em espécie.

O marido de Andriana Ancelmo, Sérgio Cabral, está em um presídio ao lado dela. O ex-governador do Rio foi preso no dia 17 de novembro. Ele foi alvo da Operação Calicute da Polícia Federal que apura desvios em obras do governo estadual. O prejuízo é estimado em mais de R$ 220 milhões.

A advogada passou a primeira noite sozinha em uma cela no complexo penitenciário de Gericinó, em Bangu, Zona Oeste do Rio, nesta quarta (7). O presídio tem nove celas, totalizando 18 vagas, mas como só há sete detentas além de Adriana, a mulher de Cabral está sozinha em uma cela.

O espaço é destinado a presas com nível superior e Adriana tem direito a banho de sol e a receber visitas. Adriana, mulher do ex-governador Sérgio Cabral, foi presa nesta terça (6) por suspeita de lavagem de dinheiro e organização criminosa.

A Seap informou em nota que Adriana Ancelmo passa bem e se alimentou normalmente em seu primeiro dia na prisão. Segundo a Seap, o cardápio de almoço e jantar é composto por arroz ou macarrão, feijão, farinha, carne branca ou vermelha, legumes, salada, sobremesa e refresco. O café da manhã é composto por pão com manteiga e café com leite. No lanche, o detento pode optar por um guaraná e pão com manteiga ou bolo.

A cela com seis metros quadrados possui um beliche de alvenaria, chuveiro, uma pia e um dispositivo sanitário no chão. Além de banho de sol, ela terá direito a visitas que serão cadastradas e terão suas carteirinhas de visitante expedidas em um prazo de até quinze dias, procedimento esse que é feito para todos os internos.

Na noite desta terça (6), antes de ser levada para Bangu, Adriana passou pelo Instituto Médico Legal, onde ficou cerca de 30 minutos para fazer exame de corpo de delito. Ela chegou por volta das 21h ao presídio. (AG)

