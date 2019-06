Imagem mostra suposta briga entre Neymar e a mulher que o acusa de estupro

A reprodução de uma imagem do que seria uma briga entre o atacante Neymar e a mulher que o acusa de estupro foi exibida nesta quarta-feira pela TV Record. Na reprodução, feita a partir de um vídeo, o rosto do jogador da seleção brasileira não aparece, nem é possível identificar a suposta vítima de agressão, mas o pai do atleta confirma que se trata de Neymar.

“As imagens por si só mostram, isso está nos autos. A gente está sabendo do vídeo. Só vai provar que o Neymar foi agredido. Ela provoca uma agressão nele para ver se ele pudesse revidar. Quando ele percebe que o que estava acontecendo é uma armadilha ele se joga pra trás da cama. Ele ia levar uma garrafada”, narrou Neymar Santos Silva à TV Record.

A foto mostra um homem jogado na cama com os dois pés da direção do rosto de uma mulher. A suposta vítima tem depoimento na delegacia da mulher, em São Paulo, previsto para esta quinta-feira, em que pretende divulgar o vídeo. O pai de Neymar se antecipou à possível divulgação e comentou a imagem.

“Só vocês verem a imagem. Isso foi uma armadilha. Vai ficar cada vez mais claro. Nunca vi um agressor por baixo. O que seria bom pra nós e para a investigação é que esse vídeo aparecesse. Isso que a polícia está tentando fazer, estamos torcendo para que aconteça, que encontre essa moça e tudo fique esclarecido”, disse o pai de Neymar.

Armadilha

A defesa de Neymar repudiou, nesta quarta-feira, a declaração dos sócios do escritório Fernandes e Abreu, que, na véspera, classificaram como uma “armadilha” a reunião em que o ex-defensor da mulher, José Edgard da Cunha Bueno Filho, e representantes do jogador teriam discutido uma reparação financeira à suposta agressão do dia 15 de maio, em Paris. No dia 31, ela denunciou o atacante por estupro.

Por meio de uma nota oficial, a assessoria jurídica de Neymar alegou que foi o próprio José Edgard quem solicitou a reunião. Nela, segundo o texto, o advogado teria apresentado “um inaceitável pedido de ‘cala boca’, prontamente rejeitado”.

Para corroborar a nova versão, a assessoria divulgou um print do que seria a primeira conversa entre José Edgard e Neymar Pai, através de um aplicativo de troca de mensagens. Na imagem compartilhada, que seria do dia 29, o advogado combina o encontro em um endereço sugerido pelo pai do jogador.

Ainda segundo a nota da assessoria jurídica de Neymar, o “pedido de dinheiro” teria sido presenciado “não por uma, mas por três testemunhas”. E que o fato já foi comunicado à polícia.

Na terça-feira, Francis Ted Fernandes, outro sócio do escritório Fernandes e Abreu, tratou a reunião como uma armadilha para a criação de um álibi de extorsão:

“O que houve não foi extorsão. O que o pai do Neymar chama de extorsão foi um encontro chamado por ele, que criou uma armadilha. Ele montou uma cena para parecer extorsão. Ele sabia a gravidade do que tinha acontecido.”

