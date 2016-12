Imagem parecida com uma “colher” surge em novo vídeo de Marte divulgado pela Nasa

Entusiastas da vida alienígena do canal no Youtube UFO Hunter afirmam ter encontrado mais uma pista da existência de vida em Marte. Em uma imagem enviada pela sonda Curiosity, ele apontaram a aparição de uma ”colher” na superfície de areia do Planeta Vermelho.

Segundo especulações dos membros do UFO Hunter, o “utensílio de cozinha” pode ter sido ”deixado ali por alguma civilização perdida”.

Alguns internautas aproveitaram a oportunidade para fazer piadas com a descoberta. “Eu tenho certeza que uma lata de ‘espaguete UFO do chef E.T’ foi enterrada perto dessa colher”.

“Eu deixei cair na semana passada quando estava almoçando com o Matt Damon”, acrescentou outro, fazendo referência ao filme “Perdido em Marte”, estrelado pelo ator.

Esta é a segunda vez que uma “colher” foi avistada na superfície de Marte. No ano passado, uma forma muito semelhante também chamou a atenção de curiosos. Na ocasião, a Nasa explicou que a forma rara é muito familiar e que muito provavelmente se tratasse de um ventifacto, ou uma rocha que foi moldada pelo vento.

Comentários