Imagens mostram a socialite Kim Kardashian coberta de joias valiosíssimas sendo arrastada por ladrão durante assalto em Paris

Um vídeo obtido com exclusividade pelo site “RadarOnline” mostra a socialite Kim Kardashian na mira do ladrão que invadiu o hotel onde ela estava hospedada em Paris, França, em outubro. A socialite aparece bastante assustada, sendo agarrada pelo pescoço.

Segundo uma fonte do site, os ladrões exigiram que o pessoal do hotel entregasse as câmeras de segurança. O quarto em que Kim estava não tinha câmeras, mas quando o homem a arrasta pelo corredor é possível ver os momentos de horror. Mais de dois meses depois do assalto, a polícia ainda não encontrou os culpados que levaram milhões em joias. (AG)

Assista ao vídeo:

