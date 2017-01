Imagens mostram mulher do embaixador grego presa no Rio

Imagens em redes sociais mostram fotos de Françoise de Souza Oliveira, 40 anos, mulher do embaixador da Grécia no Brasil, Kyriacos Amiridis, presa no Sistema Penitenciário do Rio. Françoise é apontada como responsável pelo assassinato do embaixador de 59 anos.

As fotos foram tiradas da tela de um computador do sistema de administração penitenciária e está circulando entre agentes prisionais. Os advogados de Françoise enviaram uma carta aos policiais gregos que acompanham as investigações da Delegacia de Homicídios sobre a morte do embaixador. No documento, ela nega ter assassinado o marido.

A prisão de Françoise foi decretada pela Justiça. Ela, o policial militar Sérgio Gomes Moreira Filho e Eduardo Moreira Tedeschi (primo do policial) foram detidos apontados pelo delegado Evaristo Pontes, da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense como responsáveis por matar e tentar ocultar o corpo do embaixador.

