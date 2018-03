IMED define nova estrutura organizacional

Com uma história caracterizada pelo empreendedorismo e pela excelência acadêmica, a IMED implementa, a partir deste mês, uma nova estrutura administrativa e de gestão nos campi Passo Fundo e Porto Alegre. “Essa alteração na estrutura organizacional foi em grande parte motivada para que a instituição possa olhar, de maneira ampla, os seus quatro negócios, sendo eles: Graduação, Pós-graduação Lato Sensu, Pós-graduação Stricto Sensu e Pesquisa e Prestação de Serviços”, elucida o diretor-geral da instituição, Eduardo Capellari.

Como parte do planejamento estratégico 2018/2020, o Conselho de Administração deliberou pela estruturação da IMED em quatro direções – direção-geral, direção acadêmica, direção administrativa e direção Campus Porto Alegre –; coordenação de graduação; coordenação de pós-graduação stricto sensu e pesquisa; coordenação de pós-graduação lato sensu e centros; e quatro gerências – gerência acadêmica, gerência de marketing e comunicação, gerência do centro de serviços compartilhados e gerência de gestão de pessoas – que auxiliarão na gestão administrativa e acadêmica da instituição.

As áreas de Planejamento e Controladoria (responsável por auxiliar na elaboração e controle anual do planejamento estratégico da instituição, bem como a construção e monitoramento do orçamento) e a Gerência de Marketing e Comunicação que coordenará as atividades de marketing, comunicação e relacionamento com o mercado, serão supervisionadas pela direção-geral da instituição, diretamente pelo professor Eduardo Capellari.

William Zanella, que antes respondia pela diretoria de Relações com o Mercado, assume a direção Acadêmica, área responsável por liderar a Gerência Acadêmica , bem como a Coordenação de Graduação, Coordenação de Pós-Graduação Stricto Sensu e Pesquisa, Coordenação de Pós-Graduação Lato Sensu e Centros, Direção do Campus Porto Alegre, Laboratórios e Fundação IMED.

Coube à direção Administrativa, que continua sob a tutela de Marilú Benincá de David, coordenar a gerência de Gestão de Pessoas, que tem como atribuições coordenar as políticas de gestão de pessoas; e a Gerência de Serviços Compartilhados, abrangendo as atividades de tecnologia da informação, infraestrutura, departamento financeiro e contábil, registros acadêmicos e central de atendimento.

Como parte desta mudança, o Campus Porto Alegre passa a contar com a direção de Marc Antoni Deitos. Com um olhar voltado para a área acadêmica, Deitos é doutor em Direito e mestre em Relações Internacionais pela UFRGS. Exerceu os cargos de coordenador de Curso, diretor de Inovação e diretor da Escola de Ciências Humanas e Sociais no segmento educacional.

A gerência de Marketing e Comunicação da instituição estará sobre a gestão do administrador Cristiano Mielczarski da Silva, pós-graduado em Marketing e Liderança em negociação de alta Performance pela IMED. Cristiano possui experiências nas áreas comerciais, marketing, comunicação em diversos grupos empresarias, assim como no segmento educacional. A gerência Acadêmica será de responsabilidade da professora Verônica Bressan, mestre em Administração (IMED). O setor absorverá as atividades de regulação institucional, projetos pedagógicos e gestão das atividades discentes. A gerência de Gestão de Pessoas foi assumida pela professora Muriane Zimmer, a gerência do Centro de Serviços Compartilhados, por Gabriel Prestes.

A coordenação de Graduação está sob a responsabilidade, desde agosto de 2017, do professor Luiz Ronaldo Freitas de Oliveira, doutor em Psicologia Clínica, que atuou na IMED como coordenador do Curso de Psicologia. Já a coordenação de Pós-Graduação Stricto Sensu e Pesquisa será da responsabilidade da professora Daiane Folle, doutora em Engenharia Civil, responsável até fevereiro pela Direção Acadêmica.

Segundo o diretor-geral, Eduardo Capellari, “as mudanças apresentadas preparam a IMED para a transformação em universidade e fortalecem a estrutura de gestão para os desafios do período 2018-2022. A IMED entrará em uma terceira fase na sua breve história de 13 anos, de expansão de matrículas dos cursos de graduação, de consolidação dos seus cursos de pós-graduação stricto sensu e geração de novas oportunidades aos seus professores, funcionários e alunos, transformando-se em um centro qualificado de conexão de conhecimento e oportunidades para uma nova geração de empreendedores”.

