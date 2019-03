IMED Porto Alegre realiza o Startup Weekend Legaltech

Nos dias 29, 30 e 31 de março, o Campus da IMED será palco para um dos maiores eventos de empreendedorismo, inovação e tecnologia do mundo: o Startup Weekend Legaltech. Nesta edição, a maratona de negócios para criar startups em um único final de semana irá trazer como foco o mercado jurídico. A proposta da competição é estimular a criação de produtos e serviços de base tecnológica a fim de solucionar desafios neste segmento que está em crescente expansão no Brasil e no mundo.

O evento, promovido pela Techstars em parceria global da Google for Startups, terá orientação do curso de Direito e do Centro de Empreendedorismo e Novos Negócios da IMED, em Porto Alegre. O formato da disputa – já realizada em cerca de 160 países e responsável pela revelação de mais de 3 mil empreendimentos –, segue um modelo básico: em 54 horas, os participantes criam startups com a mentoria de profissionais de diversas áreas. O trabalho inclui o desenvolvimento de modelos de negócios, programação, design e validação de mercado. No último dia, os projetos são apresentados para uma banca de investidores e empreendedores de sucesso.

De acordo com a coordenadora da Graduação e da Pós-graduação do curso de Direito da IMED, Maria Cláudia Felten, o objetivo do torneio é estimular o empreendedorismo no tradicional meio jurídico. “As novas tecnologias estão transformando as relações pessoais e profissionais em todos os segmentos. O Direito é uma das áreas mais atingidas, com processos eletrônicos e robôs fazendo petições e revisando julgados. O evento propõe que a comunidade jurídica repense seus conceitos e invista em novos projetos aliados à tecnologia”, avalia.

Para o coordenador do Centro de Empreendedorismo e Novos Negócios da IMED, Gláuber Signori, o evento é uma experiência ímpar para quem empreende ou quer empreender. “O desenvolvimento de negócios inovadores é uma necessidade do mercado. Os profissionais precisam, cada vez mais, oferecer soluções criativas, com aumento de eficiência e produtividade, e consequentemente, da redução do tempo e dos custos”, explica Signori.

Para participar do desafio, não é necessário ter formação na área jurídica. As inscrições podem ser feitas pelo link: http://bit.ly/swlegaltech

Serviço: Startup Weekend Legaltech/ 29, 30 e 31 de março/ IMED Porto Alegre (Rua Dona Laura, 1020 – Mont’Serrat), Porto Alegre. Informações: wagnerbergozza@gmail.com. Inscrições: http://bit.ly/swlegaltech

