IMED Porto Alegre realiza vestibular complementar com cursos novos

O Campus Porto Alegre da IMED terá uma edição complementar do vestibular no dia 24 de março de 2018, sábado, às 10h, para dois novos cursos. Um deles é o curso de Psicologia, com 50 vagas para o turno diurno e outras 50 para o noturno, ambas distribuídas igualmente entre o ingresso via ENEM e pela prova.

Já a graduação em Odontologia, oferecida no turno integral, tem 40 vagas, sendo metade delas para quem optar pelo ENEM. As inscrições podem ser realizadas de 13 a 23 de março na própria Instituição de Ensino (Rua Dona Laura, 1020 – Bairro Mont’Serrat) ou pelo site www.vestibular.imed.edu.br.

O processo seletivo é composto pela prova de questões objetivas (peso 7,0) e a redação (peso 3,0). O gabarito será divulgado ainda no mesmo dia, às 18h15min, e a lista de aprovados em 26 de março, segunda-feira, às 15h, pelo site imed.edu.br.

Fundada em 2004, a IMED possui campi em Passo Fundo e Porto Alegre, apresentando cursos de graduação, especialização, MBA e mestrado. Administração, Medicina Veterinária, Direito, Medicina, Odontologia, Psicologia, Arquitetura e Urbanismo, Ciência da Computação, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica e Sistemas de Informação são as áreas de conhecimento ofertadas na Instituição de Ensino. Mais informações pelo telefone (51) 3232-1800.

