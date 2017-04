IMED realiza evento sobre cidades inteligentes

Buscando criar um ambiente que incentive a troca de ideias e opiniões sobre a realidade das cidades inteligentes no Brasil e no mundo, a IMED, por meio da Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, promove o painel Como transformar cidades brasileiras em Smart Cities?. O evento será nesta terça-feira (11), no Teatro do CIEE (Rua Dom Pedro II, 861, em Porto Alegre/RS), às 13h30min.

Conforme a professora do curso de Arquitetura e Urbanismo da IMED, Eliká Ceolin, o tema da iniciativa abarca desde a gestão de água, transportes e mobilidade até a segurança. “É um assunto muito real, superabrangente. Não é só relacionado à arquitetura, mas também às pessoas que atuam na gestão pública”, destaca.

A programação traz convidados nacionais e internacionais, transformando o evento em um espaço de convergência para debater desafios e possibilidades para as smart cities no futuro, além de intensificar contatos e compartilhar experiências e casos de sucesso. Estarão presentes nomes como o consultor sênior da Baumann Consultancy Network, Renato de Castro, o arquiteto idealizador do projeto urbanístico de Barcelona, Carles Llop, e o comunicador social e palestrante em gestão pública, Jorge Melguizo.

