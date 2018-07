Nessa sexta-feira, mais de 30 imigrantes ilegais, perseguidos pela guarda costeira, desembarcaram na praia de “Del Canuelo”, na Espanha. Imagens mostraram banhistas locais surpresos com a chegada do grupo, que havia atravessado o estreito de Gibraltar, que separa a África da Europa no Mar Mediterrâneo.

Deixe seu comentário: