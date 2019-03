Imor7tal: Grêmio lança linha de produtos especiais em alusão à estátua de Renato

Após a inauguração da estátua em homenagem ao ídolo, Renato Portaluppi, o Grêmio lançou uma linha especial de produtos em alusão ao monumento fixado na Esplanada da Arena. Os itens já estão disponíveis na loja GrêmioMania da Arena, do Centro e na loja virtual.

Denominada marca IMOR7AL, a linha de produtos desenvolvida para os torcedores oferece miniatura da estátua feita para o ídolo, abridores de garrafa, chaveiros, cachecol, bolsas de viagem, canecas e camisas réplicas da Libertadores de 1983, entre outros.

Os produtos podem ser conferidos no site gremiomania.com.br.Os sócios do clube tem 10% de desconto nas compras e torcedores cadastrados, 5%.

Instituto Geração Tricolor recebe itens arrecadados na inauguração da Estátua

Na tarde de terça-feira, o Grêmio realizou a entrega ao Instituto Geração Tricolor, dos alimentos não perecíveis arrecadados na noite do evento de inauguração da estátua do técnico Renato Portaluppi. No total, cerca de 9 mil kg de alimentos foram arrecadados junto aos torcedores e do público presente na solenidade. Os donativos irão beneficiar além da entidade, as famílias das crianças atendidas pelo projeto, residentes das comunidades localizadas no entorno da Arena.

