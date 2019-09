Com 638 negociações que resultaram na cobrança de R$ 2,51 milhões, a Receita Municipal de Porto Alegre encerrou a etapa de negociação para regularização de pagamentos em atraso do IPTU. A ação, voltada para os devedores de mais de R$ 100 milhões de tributos referentes aos imóveis de alto padrão, atingiu cerca de 10% dos devedores que pagaram seus débitos no mês de agosto.

