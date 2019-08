Impeachment de Bill Clinton será retratado na terceira temporada de “American Crime Story”

A FX anunciou na noite desta terça-feira (6) o tema e elenco principal da terceira temporada de “American Crime Story“. Neste ano, a série de Ryan Murphy terá como assunto principal o processo de impeachment do ex-presidente Bill Clinton e seu escândalo envolvendo Monica Lewinsky, sua estagiária na época, que acabou se envolvendo amorosamente com ele. A temporada será intitulada como “Impeachment: American Crime Story”.

Monica será interpretada por Beanie Feldstein (Lady Bird), Sarah Paulson interpretará sua confidente Linda Tripp e Annaleigh Ashford (Masters of Sex) como Paula Jones. Paulson e a própria Lewinsky entram como produtoras da temporada!

Em comunicado, o presidente do canal FX disse: “Esta franquia re-examina algumas das histórias mais complicadas e polarizadoras da história recente de uma forma que é relevante, com nuances e entretenimento. ‘Impeachment: American Crime Story’ também explorará as dimensões negligenciadas das mulheres que se viram envolvidas no escândalo e na guerra política que lançaram uma longa sombra sobre a presidência de Clinton”.

A produção começará em fevereiro de 2020 e estreia no dia 27 de setembro. A primeira temporada de “American Crime Story” seguiu a trama do julgamento de O.J. Simpson, enquanto a segunda temporada retratou a morte de Gianni Versace. Ambas estão disponíveis na Netflix.

