A equipe anticorrupção da Promotoria do Peru solicitou ao poder Judiciário o impedimento da saída do país do ex-presidente Pedro Pablo Kuczynski, após sua renúncia ao cargo em meio a denúncias de suposta compra de votos no Congresso. O pedido foi apresentado no Tribunal de Investigação Preparatória Nacional, que processa os casos de corrupção ligados à Operação Lava-Jato no Peru.

