Império da Lã, Acústicos & Valvulados e Ultramen fazem shows gratuitos na Semana do Rock no Canoas Shopping

De 9 a 13 de julho acontece no Canoas Shopping a Semana do Rock, com uma programação especial que inclui shows gratuitos de The Beatles no Acordeon, Império da Lã, Big Stone Crew, Acústicos & Valvulados, DJ Lelê Bortholacci e Ultramen.

A semana começa nesta segunda-feira (09), às 18h com o show instrumental The Beatles no Acordeon, apresentado por Diego Dias, fundador da banda Vera Loca e que já tocou em bandas como Cidadão Quem e Acústicos & Valvulados. Traz para o palco releituras para o acordeon dos maiores clássicos de todas as fases dos Beatles.

Na sequência, às 20h se apresenta a banda Império da Lã, formada em 2007 por Carlinhos Carneiro, vocalista da Bidê ou Balde. O restante da banda é formada por músicos, artistas e amigos que se reúnem para tocar um vasto repertório de versões covers de sucessos nacionais e internacionais, além de canções próprias.

Na quarta-feira (11), quem abre os trabalhos às 18h é a Big Stone Crew. Formada por Wagner Donat (voz e baixo), Will Bradford (guitarra), Davi Pacote (guitarra) e Neb (bateria), a banda surgiu em 2013 e tem influências que vão de Ramones a AC/DC.

Fechando a noite de quarta-feira é a vez da Acústicos & Valvulados, banda veterana de rock and roll que está na estrada desde 1991. Formada por Rafael Malenotti (vocal), Alexandre Móica (guitarra), Daniel Mossmann (guitarra e baixo), Diego Lopes (baixo) e Paulo James (bateria) que vão tocar sucessos como Até a Hora de Parar, Fim de Tarde Com Você e Milésima Canção de Amor.

Na sexta-feira (13), a partir das 18h, o DJ Lelê Bortholacci esquenta o público para o grande show da banda Ultramen, que começa às 20h. Formada emPorto Alegre em 1991, a Ultramen mistura vários ritmos como funk, samba, soul, reggae, rap e rock de maneira única. Sua formação atual tem Tonho Crocco no vocal, Chico Paixão na guitarra, Pedro Porto no baixo, Zé Darcy na bateria, Malásia na percussão, Dj Anderson no toca-discos e Leonardo Boff nos teclados.

A Semana do Rock no Canoas Shopping acontece em homenagem ao Dia do Rock, celebrado mundialmente no dia 13 de julho, data escolhida em homenagem ao Live Aid, megaevento filantrópico que reuniu neste dia em 1985, alguns dos maiores artistas da música como Mick Jagger, Queen, David Bowie, Paul McCartney, U2 e Phil Collins, entre outros.

Serviço:

Semana do Rock no Canoas Shopping

Segunda-feira – 09/07

18h – The Beatles no Acordeon

20h – Império da Lã

Local: Praça de Alimentação

Entrada franca

Quarta-feira 11/07

18h – Big Stone Crew

20h – Acústicos e Valvulados

Local: Praça de Alimentação

Entrada franca

Sexta-feira 13/07

18h – discotecagem com Lelê Bortholacci

20h – Ultramen

Local: Praça de Eventos Guilherme Schell

Entrada franca

