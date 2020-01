Educação Implantação da Rede de Escolas de Governo avança no Estado

Por Redação O Sul | 1 de janeiro de 2020

Projeto busca aprimorar a oferta de qualificação e cursos aos servidores. Foto: Carolina Greiwe/Ascom Seplag Projeto busca aprimorar a oferta de qualificação e cursos aos servidores. (Foto: Carolina Greiwe/Ascom Seplag) Foto: Carolina Greiwe/Ascom Seplag

Com o propósito de disseminar as trilhas de capacitação dos servidores, a implantação de uma rede de Escolas de Governo entre diferentes pastas do Poder Executivo avança no RS. Iniciada em setembro, a implantação da Rede visa aprimorar a oferta de qualificação e cursos aos servidores.

Como iniciativa da EGov (Escola de Governo) da Seplag (Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão), o 3º encontro realizado com esta finalidade reuniu recentemente, no Caff (Centro Administrativo Fernando Ferrari), representantes de oito órgãos.

Na reunião, representantes alinharam expectativas para a construção de um trabalho em rede pautado no fortalecimento das escolas. Para isso, mapearam pontos relevantes que servirão para a construção do planejamento estratégico da Rede, tema definido para a primeira reunião de 2020.

De acordo com a coordenadora da EGov, Anelize Davila Ferreira, os encontros são importantes para alinhar expectativas e desenvolver um trabalho conjunto, que resulte em valorização ao servidor e qualificação do serviço prestado ao cidadão.

“Estamos em fase de implantação e muito contentes com os avanços obtidos em tão pouco tempo. É importante salientar o interesse dos representantes de todas as escolas. Estão todos muito comprometidos para que em breve tenhamos um serviço que atenda ao desenvolvimento dos servidores e, por consequência, da população”, avalia Anelize.

Participaram do encontro para constituição da Rede servidores da EDP/SGGE (Escola Fazendária, Escritório de Desenvolvimento de Projetos), Departamento de Ensino do IGP (Instituto-Geral de Perícias), Departamento de Ensino da Brigada Militar, Academia da Polícia Civil, Academia de Bombeiros Militar e da Escola de Serviço Penitenciário.

A próxima reunião está agendada para o dia 21 de janeiro e contará com a participação da ENAP (Escola Nacional de Administração Pública), sediada em Brasília.

Voltar Todas de Educação

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário