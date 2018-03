Implementação das Práticas Integrativas em Saúde é o foco do 12º Encontro Holístico Brasileiro

Reunindo temas sobre Ciência, Saúde e Espiritualidade será realizado o 12º Encontro Holístico Brasileiro, com destaque sobre a importância das ações das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, nos próximos dias 13, 14 e 15 de abril, na PUC/RS. Considerado o maior evento holístico da América Latina, o encontro, que conta com o apoio integral do Hospital São Lucas da PUC, realizará palestras, vivências e mostras holísticas de forma gratuita. O tema central será a implementação das Práticas Integrativas em Saúde pelos municípios do RS (PROSIM).

Estará presente ao encontro o coordenador do Núcleo das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde do DAB (Departamento de Atenção Básica) do Ministério da Saúde, Daniel Amado. Na abertura do evento ele palestrará sobre o tema “O que são as Práticas Integrativas e Complementares e as suas ações na promoção da saúde”.

Ao todo haverá a participação de mais de 30 palestrantes do Brasil e do exterior, inclusive será também apresentado ao público, por especialistas, quatro vivências: Terapia Comunitária, Jin Shin Jyutsu (terapia energética), Lian Gong (prática corporal chinesa) e Dança Circular. Estará à disposição dos participantes um Espaço de Cuidados em Práticas Integrativas com a presença de vários terapeutas que explicarão cada uma das 19 Práticas Integrativas aprovadas pelo SUS.

A principal proposta será de propagar um novo paradigma holístico capaz de trabalhar o ser humano em todas as suas dimensões: física, mental, emocional e espiritual. Este encontro visa, também, sensibilizar cada indivíduo sobre a importância das práticas integrativas em saúde e da espiritualidade, propiciando aos participantes reflexões e vivências que os levem a encontrar caminhos que possibilitem, por meio do despertar da consciência, do amor, da sabedoria e da ética inerentes a todos os seres, promover a saúde, o reequilíbrio do bem-estar e o aumento da qualidade de vida.

No primeiro dia do evento acontecerá a entrega do “Prêmio Kokhmahá”, em sua quinta edição, às entidades, instituições e pessoas que destacam-se na prática e divulgação de linhas de cuidados, prevenção e promoção de saúde de forma integral, contribuindo, assim, na melhora da saúde da humanidade. Os homenageados que propagam, difundem e pesquisam as terapias complementares serão os seguintes: Núcleo Espírita Nosso Lar – NENL (SC), Magda Lasta (RS), Instituto Hahnemann –Professora Eliete MM Fagundes (MG), Sahaja Yoga no Brasil, Dr Rogério Loredo (AC), Jim Humble – Descobridor do MMS/CD (EUA), Erick Schutz (SP), Ponto de Luz (RS), e CEDIPAVI – Centro Diocesano de Apoio a Vida (RS). Em seguida, o Dr Márcio Bontempo fará a palestra de abertura do evento: “Doze passos para uma saúde integral”.

Entre os temas abordados no encontro destacam-se os seguintes: Tecnologia do Ozônio no cuidado da saúde (Dr. Wilfredo Milquiades Irrazabal Urruchi); O poder de cura dos brotos (engenheira química Conceição Trucon); Fica livre da tua doença (Padre Paulo Wendling); Cuidado: você é o seu ambiente (geobiólogo Isnar Amaral); Poder Extrafísico (Bruno Gimenes e Patrícia Cândido); Física Quântica – A ciência dos Milagres (Zélia Vilarinho), MMS- Master Mineral Solution e o descobrimento de Jim Humble (Manuel Cátedra), entre outros. Ao longo do evento serão relatadas as experiências do espaço Núcleo Espírita Nosso Lar e exposição de um painel sobre Hipnose para combater a depressão.

De acordo com Roberto Rech, coordenador geral do evento, o encontro objetiva, especialmente, buscar alternativas a fim de reduzir os altos índices de câncer e depressão/suicídios que assolam o Estado do RS por meio de práticas integrativas, que são tecnologias leves de cuidados em saúde, de alta resolutividade, econômicas e menos invasivas, possibilitando até a diminuição de medicamentos e de internações.

A ideia, segundo o presidente da Frente Parlamentar Mista de Práticas Integrativas em Saúde, deputado federal Giovani Cherini, idealizador do evento, é que todos os municípios do RS implantem as Práticas Integrativas e Complementares em Saúde. Para tanto, estarão presentes ao evento representantes do Ministério da Saúde, das regiões do Acre, Minas Gerais e de municípios do RS que já adotam com sucesso as Práticas Integrativas na área da Rede de Atenção da Saúde.

Mais informações no telefone (51) 3286-1221. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo site https://doity.com.br/ehb2018

