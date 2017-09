A importaÃ§Ã£o de equipamentos e mÃ¡quinas cresceu pela primeira vez em um ano

Pela primeira vez desde junho de 2016, houve crescimento de 6,6% nas importações de bens de capital (máquinas e equipamentos) em agosto ante mesmo período do ano passado, um movimento que pode estar ligado à recuperação dos investimentos por parte da indústria. Essa alta foi puxada pelas compras de equipamentos de transporte industrial do exterior, que subiram 91,2% na comparação com mesmo mês de 2016, com destaque para as importações de veículos de carga.

“Ainda é prematuro falar em recuperação, mas é uma boa notícia. Lembrando que essa alta de junho de 2016 foi pontual. A última vez que bens de capital tiveram alta por dois meses seguidos foi entre dezembro de 2013 e janeiro de 2014”, salientou Herlon Brandão, diretor do Departamento de Estatística e Apoio à Exportação do Mdic (Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços). No acumulado do ano, as importações de bens de capital ainda estão em queda, com um recuo de 23,4% na comparação com o mesmo período de 2016.

Saldos comerciais

A expectativa do ministério, conforme o diretor, é que nos próximos meses os saldos comerciais passem a ser um pouco menores, já que sazonalmente o segundo semestre é mais fraco. “Os saldos devem ser menores, mas ainda em trajetória positiva, com possíveis recordes”, afirmou Herlon Brandão.

“A soja costuma perder força, mas passa a haver crescimento dos embarques de milho”, completou. Somente nos dados até agosto, o superavit da balança comercial já é maior que o resultado positivo registrado em todo o ano de 2016. Dados divulgados nessa sexta-feira pelo ministério mostram que nos primeiros oito meses do ano o saldo entre exportações e importações foi positivo em 48,1 bilhões de dólares, o maior da série história, iniciada em 1989.

No ano passado inteiro, o superávit foi de 47,7 bilhões de dólares. Somente no mês passado, o saldo foi positivo em 5,6 bilhões de dólares, também o maior superavit para agosto da série histórica. Em agosto de 2016, o superavit foi de 4,1 bilhões de dólares. A expectativa do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços é que a balança comercial encerre o ano positiva em mais de de 60 bilhões de dólares.

Crescimentos

As exportações totalizaram até agora 145,9 bilhões de dólares, um crescimento de 18,1% na comparação com os primeiros oito meses do ano passado. Já as importações somaram 97,8 bilhões de dólares, alta de 7,3% na mesma comparação.