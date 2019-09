Importância da participação empresarial para novo Brasil será tema de Maria Hilda Marsiaj, na ACPA, nesta segunda-feira (23)

A Secretária Nacional da Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Maria Hilda Marsiaj, será a palestrante da edição especial da reunião-almoço MenuPoa, promovida pela Associação Comercial de Porto Alegre, com o tema “Importância da participação empresarial para nova perspectiva do Brasil”. O evento acontece nesta segunda-feira, 23/09, às 12h, no Salão Nobre do Palácio do Comércio.

A Secretaria Nacional de Justiça assessora o presidente da República e os órgãos federais em relação as políticas do Judiciário e tem na estrutura órgãos como o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI). Também estão sob seu comando a Coordenação de Registro Sindical – órgão que era vinculado ao extinto Ministério do Trabalho e Emprego – e investigações da Polícia Federal por indícios de corrupção.

Maria Hilda é gaúcha, trabalhou na Procuradoria Regional da República da 4ª Região, em Porto Alegre, atuou na força-tarefa da Lava-Jato no Superior Tribunal de Justiça (STJ) e na demarcação de terras indígenas. Autora do livro “Ação civil pública: Fundamentos da legitimidade ativa do Ministério Público”.

A ACPA fica no sexto andar do Palácio do Comércio, Largo de Cairu, 17, Centro Histórico

Deixe seu comentário: