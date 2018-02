Imposto de renda

A Receita Federal liberou nessa quinta-feira as consultas a um lote multiexercício de restituição do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, referentes aos exercícios de 2008 a 2017. As consultas podem ser feita pelo site da Receita Federal. Estão incluídos nesses lotes contribuintes que caíram na malha fina, mas que depois acertaram suas contas com o leão.

