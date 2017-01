Imprensa espanhola ataca Neymar após tropeço do Barcelona

A imprensa espanhola segue bastante ácida em relação aos brasileiros. Depois de detonar Paulo Henrique Ganso por uma partida apática diante do Real Madrid, o jonal “Marca” dedicou várias linhas ao mau momento vivido por Neymar. O atacante do Barcelona chegou a 11 jogos sem balançar as redes e teve atuação ruim no empate em 1 a 1 diante do Villarreal.

O Barcelona só escapou da derrota após mais um belo gol de falta de Lionel Messi, nos minutos finais e caiu para a terceira colocação do Campeonato Espanhol, cinco pontos atrás do líder Real Madrid e um atrás do Sevilla. O “Marca” citou o trio MSN (Messi-Suárez-Neymar) para cutucar o uruguaio e o brasileiro. “Muito M, pouco S e nada N”, definiu o jornal.

Em outro artigo, o jornal destacou que Neymar perdeu nada menos que 30 bolas na partida, errou 15 passes e acertou apenas uma finalização. O brasileiro este ano não está entre os finalistas ao prêmio de melhor do mundo.

