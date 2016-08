Imprensa internacional repercute o julgamento do impeachment de Dilma no Senado

A imprensa internacional repercute, nesta terça-feira (30), o julgamento do processo de impeachment da presidenta afastada Dilma Rousseff no Senado. A rede britânica BBC diz que Dilma é acusada de irregularidades administrativas, “mas seu caso tem um fundo mais complexo”, citando a “pior” crise econômica do País em décadas, inflação e denúncias de corrupção.

Para a emissora, a opção de Dilma de ter feito sua própria defesa perante os senadores na segunda-feira (29) estaria mais relacionada a uma decisão de “deixar sua marca na história” do que mudar a opinião dos parlamentares. A BBC lembra também que, com as investigações da Operação Lava-Jato em curso e com um sistema político “profundamente desacreditado, a poeira em Brasília parece longe de baixar”.

O jornal argentino Pagina 12 também repercutiu a apresentação de Dilma diante do Senado brasileiro. De acordo com a publicação, o discurso de segunda-feira “possivelmente” possa ter sido o último de Dilma, que deverá ser destituída por uma uma maioria de senadores “inscritos em uma estratégia destituinte que iniciará o ciclo do Brasil pós-democrático administrado por um governo usurpador a cargo de Michel Temer”.

Já a emissora multiestatal Telesur, com sede na Venezuela, dá destaque, em sua página na internet, à repressão da Polícia Militar ao protesto de manifestantes contrários ao impeachment na noite de segunda-feira em São Paulo. De acordo com a Telesur, “desde que se iniciou o processo de defesa da mandatária, seus apoiadores denunciam que se trata de um golpe de Estado que se desenvolve sob a figura de um impeachment”.

