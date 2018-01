Impressão 3D: negócio em alta para 2018

A startup catarinense Wishbox Technologies, precursora no Brasil na venda, distribuição e suporte das principais marcas de impressão 3D do mundo fechou o ano de 2017 com balanço positivo e crescimento de 23%, comparado ao ano anterior. O crescimento, especialmente no segundo semestre de 2017, de 44%, foi impulsionado pelos segmentos da indústria e da educação brasileira – especialmente por meio de programas de incentivo à pesquisa e inovação – com destaque aos mercados de São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Para 2018, o negócio deve ser ainda mais promissor com projeção de crescimento em torno de 50% em vendas.

Mesmo com uma empresa iniciada em um período conturbado da economia, em 2013, os jovens diretores da startup constataram que a lista de aplicações da impressão 3D, da reposição ao desenvolvimento de moldes e teste de produtos, está potencializando a quarta revolução industrial no Brasil. Prova disso é o crescimento da venda de matéria-prima até a aceitação das impressoras 3D das marcas Ultimaker, a mais vendida do mundo em valores em 2016, e da fabricante MakerBot.

“Recebemos inúmeros pedidos de indústrias interessadas em impressoras 3D desktop. O mercado é promissor, já movimentou US$ 5,1 bilhões no mundo em 2016, e vai continuar crescendo. Além disso, sabemos que o país se beneficiará ainda mais com a quarta revolução industrial, pela união de computadores e a automação das fabricações. E, inclusive, já recebemos feedbacks positivos como a diminuição de 70% no tempo de desenvolvimento de produtos e de 80% de redução de custos na produção de protótipos”, contam os diretores da Wishbox Tiago e Rodrigo Marin.

Novidades no mercado de impressão 3D no Brasil

Além das impressoras 3D, a empresa também registrou crescimento de 45% na venda de filamentos em 2017. “Trouxemos novidades aos clientes no último ano com opções de matérias-primas que permitem a impressão de produtos com diferentes níveis de densidade e flexibilidade. É o caso do TPU, por exemplo, uma mistura de plástico e silicone, comumente utilizado em capinhas de celular, além de outros polímeros como o polipropileno, o policarbonato e o nylon”, complementam os diretores.

Já a novíssima Ultimaker3, aclamada mundialmente e considerada a melhor tecnologia de impressão 3D de 2017, foi trazida no ano passado pela Wishbox Technologies, que é revendedora exclusiva da marca no Brasil e já conquista empresas no país.

“A Ultimaker 3 é uma das poucas impressoras 3D desktop que realmente funciona com duas cabeças de impressão, o que permite uma infinidade de possibilidades como imprimir em duas cores ou com dois materiais diferentes ao mesmo tempo. Dessa forma, pode-se utilizar um material rígido e outro flexível, por exemplo. Mas, a principal vantagem é a utilização do suporte de impressão com filamento solúvel em água, o que facilita o processo de remoção em peças vazadas, o acabamento e limpeza de possíveis marcas na impressão,” explicam.

