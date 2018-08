Imunização: Vacinação contra HPV ganha força no RS

Considerado uma ameaça invisível à saúde de jovens e adultos, o papilomavírus humano (HPV) é causa de aproximadamente 100% dos casos de câncer de colo do útero e 88% dos de ânus, além de ser o principal causador dos cânceres de vagina e vulva. É também o responsável por 90% dos casos de verrugas genitais. Em contrapartida, é o único agente causador dessas doenças que pode ser combatido por imunização. É por isso que a vacina contra o HPV tem tanta importância, não só para jovens, mas para pessoas adultas, que estão igualmente propensas a serem contaminadas.

Atualmente, a rede pública oferece a vacinação gratuita para meninas e jovens de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos. A rede de farmácias Panvel soma-se a essa causa para disponibilizar a vacina contra o HPV também a mulheres dos 15 aos 45 anos e homens com idade entre 15 e 26 anos. “A exemplo da vacinação durante a infância, que evita diversas doenças ao longo da vida, jovens e adultos também precisam estar atentos à sua imunização. A aplicação é recomendada tanto pela Organização Mundial da Saúde (OMS) quanto pela Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIM).

A vacina contra o HPV é disponibilizada nas lojas que possuem serviço de vacinação, localizadas em Porto Alegre, Pelotas, Uruguaiana, Caxias do Sul, Florianópolis e Santa Maria e São Gabriel. Trata-se da primeira rede de farmácias do Sul do País habilitada a realizar a aplicação. A vacina oferecida pela Panvel previne quatro tipos de vírus HPV:

* 6 e 11 – ligados ao surgimento das verrugas genitais

* 16 e 18 – que provocam diferentes tipos de câncer como o de colo do útero, vulva, vagina e de ânus

Essas lojas da rede Panvel já oferecem vacinas contra sarampo, gripe, HPV, pneumonia, herpes-zóster, meningites, hepatites e outras doenças. O serviço atende a todos os requisitos técnicos dos órgãos de vigilância e conta com farmacêuticos responsáveis devidamente capacitados. A iniciativa integra o projeto estratégico Panvel Clinic, que tem por objetivo ampliar o papel da empresa na cadeia de saúde. “A Panvel tem como principal premissa o bem-estar das pessoas, e nada mais adequado a esse propósito do que oferecer serviços de prevenção”, afirma Leonor Moura, coordenadora Farmacêutica da Panvel.

A Panvel está desenvolvendo a CAMPANHA DE PREVENÇÃO CONTRA O HPV com ações e materiais que buscam conscientizar a população sobre o vírus, as doenças associadas e, principalmente, a imunização.

Conforme a legislação vigente, é necessário apresentar receita médica para realizar a aplicação da vacina. A vacina contra o HPV, devidamente testada e segura, pode ser aplicada tanto em pessoas que já tiveram HPV quanto em quem ainda não contraiu o vírus.

Uma ameaça silenciosa

Conhecido como HPV, o papilomavírus humano é altamente contagioso e representa um grande perigo à sociedade. Em todo o mundo, o vírus é responsável por cerca de 5% de todos os cânceres, incluindo 500 mil mulheres que desenvolvem câncer de colo de útero a cada ano, sendo que a metade morre da doença. No Brasil são registrados 1,9 milhão de casos anualmente, além de ser a quarta maior causa de morte entre as mulheres, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA).

Conforme dados do Ministério da Saúde, mais de 50% dos brasileiros entre 16 e 25 anos possuem algum tipo do HPV, enquanto 8 a cada 10 indivíduos da população global, independentemente da idade, serão infectados em algum momento da vida, evidenciando uma alta epidemia dentro e fora do País.

O HPV se caracteriza como um problema silencioso, pois não emite sinais após o contágio. Em determinados casos, fica incubado sem manifestação por longos períodos, o que aumenta o risco de propagação, mesmo havendo a chance de desaparecer por conta própria, conforme o tipo do vírus e o sistema imunológico do portador. Ele pode ser transmitido de diferentes formas, como pelo simples contato direto com a pele ou mesmo indiretamente e, nas relações sexuais, o uso do preservativo protege aproximadamente 70% contra as chances de adquirir o vírus.

Deixe seu comentário: