Porto Alegre Imunizados 1,7 mil jovens contra o sarampo no Dia D em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2019

Na data foram administradas 47,4% de todas as doses em jovens na campanha. Foto: Robson da Silveira/SMS/PMPA Na data foram administradas 47,4% de todas as doses em jovens na campanha. (Foto: Robson da Silveira/SMS/PMPA) Foto: Robson da Silveira/SMS/PMPA

A SMS (Secretaria Municipal de Saúde) divulgou nesta segunda-feira (2), o balanço final da campanha de vacinação contra o sarampo para jovens de 20 a 29 anos. No Dia D, sábado, 30, compareceram aos locais de vacinação 2.421 pessoas dessa faixa etária. Do total, 1.749 foram vacinados, ou seja, 72% dos jovens precisavam atualizar o esquema vacinal. A vacinação no dia D é considerada exitosa pela gestão da SMS. “As doses no dia de mobilização nacional correspondem a 47,4% de todas as administradas em Porto Alegre, durante a campanha”, explica a enfermeira Renatta Capponi, chefe do Núcleo de Imunizações da SMS.

A enfermeira destaca que durante a campanha de vacinação de jovens adultos foram administradas 3.687 doses de vacina com componente contra sarampo no público-alvo na Capital. O número corresponde a 69,4% dos 5.311 jovens que buscaram unidades de saúde para atualizar o esquema vacinal.

A campanha nacional de vacinação foi promovida pelo Ministério da Saúde nos meses de outubro e novembro. No entanto, o imunobiológico está à disposição da população nas unidades de saúde da SMS. “A vacina integra o calendário oficial brasileiro e está à disposição de todas as pessoas, de seis meses a 49 anos de idade durante todo ano”, enfatiza a enfermeira.

O esquema vacinal depende da faixa etária. Pessoas de até 29 anos precisam comprovar duas doses para serem consideradas imunizadas. A partir dos 30 anos, uma dose é suficiente. A vacina está disponível em todas as unidades de saúde, sem desabastecimento.

Voltar

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário