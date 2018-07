Inadimplência em condomínios gaúchos supera os 15%

A inadimplência nos condomínios de Porto Alegre cresceu 10,73% nos últimos 12 meses, atingindo a marca de 15,27% conforme dados divulgados pela RedeSíndicos (www.redesindicos.com.br/), que localiza as cotações com os melhores preços de serviços e/ou produtos para condomínios e moradores, obtendo descontos especiais, promoções, tudo na forma online. Conforme o diretor do portal, Ricardo Lima, vem crescendo esse indicador o que reflete a crise econômica. “Mas há alternativas para que os condomínios possam administrar esse cenário, entre as quais uma gestão mais aprimorada de fornecedores e alternativas jurídicas capazes de minimizar o impacto dessa inadimplência.

A Rede Síndicos já conta com mais de 100 fornecedores, e a previsão é ampliar para 250 fornecedores nos próximos dias. O portal é dividido entre a área do cliente que está buscando o serviço, e a área do fornecedor, que está catalogado para oferecer o serviço e/ou o produto. A RedeSíndicos possibilita o acesso a ofertas de produtos ou serviços, que serão fornecidos por um estabelecimento comercial terceiro. O negócio permite que tanto grandes condomínios como os pequenos tenham a possibilidade de utilizar a internet como ferramenta de pesquisa de preços com os melhores fornecedores.

