Inaugurada a sede do PSL Estadual em Porto Alegre

A presidente do PSL do Rio Grande do Sul, Carmen Flores, inaugurou no sábado (23), na avenida Ipiranga, 6897, em Porto Alegre, a sede do partido.

Na ocasião, marcaram presença o pré-candidato do PP ao governo do Estado, Luis Carlos Heinze, acompanhado de sua esposa, Sandra Heinze; Reginaldo Pujol, vice-presidente do DEM; Carolina Lompa, presidente PSL Mulher Estadual; e o pré-candidato a deputado federal e empresário Nereu Crispim.

Carmem Flores ressaltou a união dos partidos em prol do nome de Jair Bolsonaro para presidente do País e de Heinze ao governo estadual gaúcho.

