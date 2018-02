A multinacional Lactalis, considerada a maior no segmento de lácteos no mundo, inaugurou, nesta quarta-feira (28), dois projetos inovadores em solo brasileiro. A partir de hoje, na planta instalada em Teutônia, duas novas linhas serão produzidas: uma de leite UHT, em garrafas PET; e outra de manteigas especiais, com receita original francesa.

