Inauguração de ginásio de esportes em Lajeado

O ginásio de esportes da Escola Estadual de Ensino Fundamental Otilia Correa de Lima, de Lajeado, foi inaugurado pelo governador José Ivo Sartori nesta sexta-feira (15). O colégio, que atende 220 alunos do 1º ao 9º ano, executou as obras com recursos destinados via Secretaria da Educação e financiados pelo Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento.

