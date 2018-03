Inauguração do Novo Unisuper, em Alvorada, foi marcada pelo sucesso de público e retorno em relação às novidades do investimento

No último final de semana, o Unisuper recebeu mais de 22 mil pessoas circulando no novo estabelecimento, que abriu suas portas na sexta-feira (16) para o grande público, em Alvorada. “Superou a expctativa da empresa”, atesta a diretora e proprietária Miriam Predigerd Mainard. “O Supermercado conseguiu atender a demanda, porém identificou algumas adequações que serão providenciadas e adaptadas nos próximos dias para oferecer mais conforto e praticidade ao cliente”.

Segundo ela, serão adaptadas mais vagas de estacionamento, elevador para o estacionamento coberto entra em funcionamento, rampas de acesso com mais comodidade, será oferecido com mais intensidade a opção de entrega de rancho rápida, no qual o cliente tem a opção de ir junto com suas compras.

“Foram ouvidos muitos clientes durante esses três dias de muita agitação e de forma geral o feedback dos clientes foi de satisfação, surpresos com a limpeza da loja, variedade de produtos, qualidade dos produtos oferecidos na padaria, hortifruti e açougue”, complementa Miriam, enfatizando ainda que “a qualidade no atendimento da equipe foi um dos pontos mais elogiados pelos consumidores”.

O radialista Paulo Josué e alguns integrantes da equipe da Rádio Caiçara, do grupo Pampa de Comunicação, marcaram presença no evento de lançamento da nova fiial do Unisuper em Alvorada, quando também foram distribuídos brindes, degustações e oferecido um coquetel aos presentes.

“Tivemos a presença de algumas autoridades do Município, mas principalmente a presença de parceiros, fornecedores que vieram junto com os clientes prestigiar a inauguração. Nos sentimos muito felizes pelo carinho e compreensão oferecido pela comunidade, foram dias de muito trabalho e dedicação de toda a equipe Unisuper, mas a satisfação e feedback do cliente foi nossa maior recompensa”.

Miriam Mainard diz ainda que “a empresa tem como missão oferecer ao cliente uma experiência de compra surpreendente com excelente atendimento, ambiente agradável, variedade e alta qualidade de serviços e produtos selecionados em prol da praticidade do dia a dia e do bem-estar, com seus integrantes felizes e satisfeitos, itens que complementam sua visão, de ser a rede de supermercado mais admirada na região que atua, por sua inovação, eficiência, qualidade dos profissionais, qualidade dos produtos oferecidos, crescimento constante e pela contribuição no desenvolvimento da comunidade e responsabilidade social

O empreendimento conta com uma área total de 5 mil metros quadrados, com área de venda de 1200 metros quadrados, oferece estacionamento próprio com 40 vagas cobertas e 50 externas. Junto com o supermercado encontra-se um centro comercial com Agropet de 300 m2, farmácia, estúdio do cabelo, loja de roupas adulto, infantil e uniformes, loja franquiada Cacau Show, caixas eletrônicos e correspondente bancário. O supermercado apresente um lay out, atualizado e mais atrativo para seus consumidores; um mix variado de produtos; horti fruti de qualidade com entregas diárias; variedade de carnes selecionadas, contando com cortes nobres e um diferencial novilhos de raça britânica. Na padaria, encontra-se produtos frescos, com parceiros de alta qualidade.

