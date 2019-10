Inaugurada quadra poliesportiva que beneficia cerca de 400 estudantes em Porto Alegre

Alunos do Colégio General Álvaro Alves da Silva Braga, no bairro Santa Tereza, em Porto Alegre, agora contam com uma quadra poliesportiva. A área foi entregue pelo secretário da Educação, Faisal Karam, na manhã desta sexta-feira (25).

A obra, que vai beneficiar cerca de 400 estudantes, inclui a reforma do piso e da parte elétrica das salas e o gradeamento do prédio da instituição de ensino. Executada pela empresa Lorenzetti Engenharia e Manutenções, teve investimento de R$ 97 mil.

“A reestruturação da rede de ensino é fundamental para darmos melhores condições aos nossos estudantes. Otimizar os recursos significa qualificar a educação e dar mais oportunidades aos nossos jovens e professores”, disse o secretário.

O diretor da escola, Jorge Ávila da Silva, destacou a importância da obra, tendo em vista que o colégio está em uma área de vulnerabilidade social. “Agradeço ao governo do Estado e ao secretário pela conclusão deste serviço que irá qualificar muito o atendimento aos nossos alunos e incentivar a prática do esporte”, afirmou.

Na inauguração, foi lançada uma placa em homenagem ao goleiro Taffarel e ao volante Dunga. Os ex-jogadores, tetracampeões mundiais pela Seleção Brasileira em 1994, foram alunos do colégio.