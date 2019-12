Rio Grande do Sul Inaugurada recuperação da ponte do Rio dos Sinos, em Taquara

Por Redação O Sul | 22 de dezembro de 2019

A recuperação da ponte do Rio dos Sinos integra as ações do Plano de Obras 2019, anunciado em junho pelo governo Leite. Foto: Divulgação/Selt A recuperação da ponte do Rio dos Sinos integra as ações do Plano de Obras 2019, anunciado em junho pelo governo Leite. (Foto: Divulgação/Selt) Foto: Divulgação/Selt

O Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem) concluiu as obras na ponte sobre o Rio dos Sinos, no km 44 da ERS-020, em Taquara. A obra foi inaugurada na sexta-feira (20). Além da restauração, foi realizado um reforço na estrutura. A ponte é uma das principais ligações entre o Vale do Sinos e a Serra.

“Trata-se de uma importante rodovia, com trânsito intenso de caminhões. Por essa razão, estamos garantindo a segurança necessária para qualificar a circulação de pessoas e da produção agrícola e industrial”, disse o titular da Secretaria de Logística e Transportes, Juvir Costella.

Iniciadas no primeiro semestre deste ano, as atividades contaram com investimento de R$ 1,4 milhão, provenientes da Cide (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico). Os trabalhos foram realizados pela Engedal, contratada via licitação, e englobaram o reforço nas fundações, nas estruturas de travamento e nos elementos estruturais de concreto. Além disso, ocorreu a substituição e colocação de um novo pavimento na pista.

“Na última semana, retiramos os quebra-molas que estavam instalados no trecho. Por fim, conseguimos normalizar o tráfego, pintar os guarda-corpos da ponte e implantar a sinalização definitiva necessária para orientar os motoristas”, relatou o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino.

Plano de Obras 2019

A recuperação da ponte do Rio dos Sinos integra as ações do Plano de Obras 2019, anunciado em junho pelo governador Eduardo Leite. O pacote de investimentos nas rodovias estaduais soma R$ 301 milhões.

A maior parte dos recursos, R$ 170 milhões, é oriunda do Tesouro do Estado e da Cide. O valor é empregado na recuperação de estradas e conclusão de ligações asfálticas, pontes e convênios municipais nas 17 superintendências regionais do Daer.

Outros R$ 131 milhões, financiados pelo BNDES, são utilizados para finalizar a duplicação da ERS-118, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

