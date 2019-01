Inaugurado na Praça da Encol um dos mais modernos playgrounds de Porto Alegre com o primeiro piso emborrachado da cidade

Um dos diferenciais do novo playgroud idealizado pela construtora e incorporadora Melnick Even, maior adotante de praças do Estado, é o inédito piso emborrachado para maior segurança e conforto das crianças. Foram importados brinquedos diferenciados, como balanço duplo e com modelo ninho, além de escorregador rotomoldado em morrinho de escalada. Foram restaurados todos os brinquedos existentes: o escorregador, as gangorras, os balanços duplos para bebês e balanços duplos para crianças e o labirinto.

Novos acessos foram disponibilizados e criados seis bancos com assento em madeira Jatobá e bases laterais em concreto.Na caixa de areia de 30 metros quadrados foi executado in-loco um grande banco com assento em madeira Ipê Cumaru, com 6 metros de comprimento e 50centímetros de largura. 170 metros quadrados de basalto foram implementados e colocadas 4 lixeiras com material em aço zincado e revestido com madeira Jatobá de maior durabilidade.

Segundo a engenheira Cláudia Lima, gerente de incorporações da empresa e responsável pelo projeto de adoções de praças “a Melnick Even, com seu espírito de inovação, parceria e contribuição para uma Porto Alegre melhor, repaginou o antigo playground da Praça da Encol, dando sequência a uma série de inovações e melhorias que estamos realizando desde que adotamos a praça. Finalizamos o projeto com um novo paisagismo, para dar um ar agradável aos pais que utilizam a sombra do local para acompanhar seus filhos nos brinquedos. Com este espírito, a Melnick Even pretende trazer ainda mais novidades e melhorias para espaços públicos de nossa Porto Alegre, ao longo deste ano.”

Adoção da Praça foi em 2013

A praça Carlos Simão Arnt possui 26.600 metros quadrados de área, foi adotada pela Melnick Even em 2013. A partir daí a praça recebeu um projeto de reformatação e readequação baseada em uma pesquisa realizada junto aos públicos usuários do local.

O investimento inicial da empresa foi de R$ 370 mil, contemplando a reforma de quadras esportivas e a criação de instalações para a prática de futevôlei, beachtênis e de fitness para a terceira idade, além de um petplace.

No projeto aprovado, constou a execução de uma nova comunicação visual, com dicas de alongamento, saúde e bem-estar, e marcação de percurso de caminhada. Na época, a praça também recebeu melhorias tanto no paisagismo, como no calçamento, iluminação, bancos, lixeiras e playground. Desde a adoção, a manutenção mensal é feita diariamente, com os serviços de limpeza, corte de grama, pequenas podas e reparos.

