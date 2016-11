Inaugurado Presídio Feminino de Lajeado, no Vale do Taquari

O Presídio Feminino de Lajeado, no Vale do Taquari, foi inaugurado na tarde desta sexta-feira (25). Participaram do evento o juiz da Vara de Execuções Criminais de Lajeado, Luiz Antônio Abreu Jonhsom; integrantes da Alsepro (Associação Lajeadense Pro-Segurança Pública); a superintendente da Susepe, Ane stock; e o Secretário da Seguranca Pública do Rio Grande do Sul, Cesar Schirmer.

O complexo tem capacidade para até 120 detentas. O prédio, anexo ao Presídio Estadual local, receberá tanto condenadas definitivas como com ordem de prisão preventiva. Permitirá limitar a transferência (sob permuta) de detentas da região para espaços destinados a mulheres em presídios masculinos distantes (Santa Cruz, Torres, Encantado), explica o juiz diretor do Foro da Comarca de Lajeado, Luís Antônio de Abreu Johnson.

Os trabalhos de construção do Presídio Feminino de Lajeado iniciaram em março de 2015 e finalizaram em agosto passado, demandando cerca de R$ 900 mil. Recursos que foram alcançados a partir da integração entre Poder Judiciário, município e sociedade civil.

Enquanto cerca de 70% do valor teve origem nas penas alternativas administradas pelas Varas de Execuções Criminais de Estrela, Lajeado e Teutônia, “outros R$ 120 mil vieram do Município e o restante de empresas e comunidade do Vale”, detalhou o Juiz.

Com 1.200m² de área construída, a unidade comportará ainda berçário, ambulatório médico e odontológico, salas de aula e de trabalho. A execução da obra ficou a cargo da Alsepro (Associação Lajeadense Pró-Segurança Pública) e do Conselho da Comunidade local.

Comentários