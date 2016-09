Inaugurado, Terminal Santa Clara aumenta a capacidade do modal hidroviário do RS

A Wilson Sons – operadora de serviços portuários – e a Braskem acertaram uma parceria para reativar a movimentação de contêineres a partir do Terminal Santa Clara, localizado no Polo Petroquímico de Triunfo, RS. O acordo marcará a retomada do transporte desse tipo de carga pelo Rio Jacuí entre Triunfo e o Porto de Rio Grande.

A iniciativa oferece ao mercado uma solução de alternativas para redução de custos logísticos e operacionais – uma crescente demanda no contexto nacional e internacional. Segundo o presidente da empresa, Cézar Baião, “há cem anos o grupo enxergou no RS o seu potencial e hoje nos orgulhamos desta escolha”. A empresa investiu mais de 60milhões de reais para aumentar a capacidade do modal hidroviário do Estado.

O diretor industrial da Braskem, Nelzo Silva mencionou “a importância do Terminal na competitividade do empresariado gaúcho, com mais um modal que nos ajuda em uma caminhada importante para que cheguemos lá. Contem com a Braskem nesta parceria para que o Estado continue crescendo. Braskem, Tecon e Governo, juntos”.

