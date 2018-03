Um incêndio atingiu a ala do regime semiaberto da Penitenciária Estadual Modulada de Osório, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, na madrugada desta quinta-feira (22). As chamas começaram por volta das 4h30min e foram controladas antes das 7h pelo Corpo de Bombeiros. Três detentos receberam atendimento médico.

