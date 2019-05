Incêndio atinge agência bancária em Novo Hamburgo

Por Anna Dalbem*

Durante a madrugada desta quinta-feira (23), um incêndio atingiu uma agência bancária de Novo Hamburgo, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Unidade do Banco do Brasil está localizada na Avenida Primeiro de Março, no centro da cidade. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas foram controladas.

O fogo atingiu apenas caixas eletrônicos e não chegou a abalar a estrutura do prédio. Os bombeiros foram acionados por volta das 4h40. Segundo informações apuradas pelo O Sul, a agência não apresentava sinais de arrombamento e provavelmente as chamas foram causadas por um curto circuito em um caixa eletrônico.

*Estagiária sob supervisão de Marjana Vargas