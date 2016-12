O trânsito ficou completamente bloqueado entre as ruas Comendador Azevedo e a Hoffmann, no sentido bairro-Centro, no bairro Floresta em Porto Alegre, na tarde desta quinta-feira (29). Bombeiros e policiais militares precisaram isolar um prédio que pegou fogo na avenida Farrapos.

As chamas atingiram o terceiro andar do edifício que abrigava a casa noturna La Rosa, que fica na altura do número 1.000. Não há informações sobre feridos.

