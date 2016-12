Um incêndio atingiu um depósito de sucatas da Gerdau em Sapucaia do Sul, região Metropolitana de Porto Alegre, na madrugada desta sexta-feira (16). Não há previsão de término do trabalho, apesar do fogo ser considerado controlado. A coluna de fumaça gerada pelas chamas atingiu ao menos 20 metros de altura e pôde ser vista da BR-116. As causas do fogo ainda são desconhecidas e não há feridos.

