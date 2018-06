Um incêndio atingiu a Penitenciária Modulada de Osório no final da tarde dessa segunda-feira, de acordo com a Superintendência dos Serviços Penitenciários. O fogo atingiu um espaço separado, que é do semiaberto. Cerca de 32 presos, que estavam no local, foram realocados para o prédio administrativo. Segundo informações da Susepe, o fogo foi controlado minutos depois pelos bombeiros.