Um incêndio atingiu a fábrica da Randon, em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, na manhã dessa segunda-feira. O sinistro começou pouco depois das 9h. Segundo a empresa, por volta das 10h, as chamas já tinham sido controladas. O fogo atingiu o setor de pintura da unidade. Não se sabe a origem as chamas. Os funcionários precisaram deixar o local.

