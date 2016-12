IncÃªndio atinge galpÃ£o de loja na Grande FlorianÃ³polis

Um incêndio atingiu o centro de distribuição da Lojas Koerich em São José, na Grande Florianópolis, neste sábado (24). As chamas teriam começado por volta das 5h e até as 8h50min os bombeiros continuavam no local. Ninguém ficou ferido.

Ainda conforme o Corpo de Bombeiros Militar, o trabalho de combate as chamas e de rescaldo deve continuar ao longo do dia. Segundo a assessoria de imprensa da Loja, só um dos galpões do centro de distribuição foi atingindo, área do depósito onde ficavam a linha de móveis e não informou o valor do prejuízo. Ainda conforme a loja, por meio da assessoria, todas as entregas estão mantidas. (AG)

