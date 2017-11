Um incêndio de grandes proporções atingiu um galpão que funciona como estúdio de gravação da Rede Globo, na sede do Projac, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. O fogo começou por volta das 19h, exigindo que o Corpo de Bombeiros combatessem as chamas, que se alastraram rapidamente. Segundo a emissora, não houve feridos.

Deixe seu comentário: