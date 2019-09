Incêndio atinge Hospital Badim, na Zona Norte do Rio de Janeiro e deixa uma pessoa morta

Um incêndio de grandes proporções atingiu o Hospital Badim, no bairro Maracanã, na Zona Norte do Rio de Janeiro, no início da noite desta quinta-feira (12). Segundo moradores, pacientes e funcionários da unidade de saúde, as chamas iniciaram por volta das 18h30. O Corpo de Bombeiros do Rio confirmou um óbito e afirmou que, por volta das 20h15, o fogo havia sido controlado.

A assessoria da Rede d’Or, a qual o Badim é associado, confirmou que um paciente em estado grave morreu após deixar o prédio atingido pelo incêndio, devido à inalação de fumaça tóxica. A informação foi passada pelo Corpo de Bombeiros. Porém, ainda não há informação de quantas pessoas estavam no hospital no momento do incêndio e nem o estado de saúde delas.

Logo após o ocorrido, uma fumaça espessa e de cor preta tomou conta da região. Funcionários juntaram colchões no meio da Rua São Francisco Xavier para improvisar atendimento aos pacientes que estavam no hospital no momento do incêndio. Alguns inalaram muita fumaça, o que preocupava os médicos.

Depois da saída dos pacientes que podiam ser removidos de imediato, os bombeiros e as equipes de emergência começaram a evacuar os casos mais graves, a partir das 21h. Todos os pacientes estão sendo encaminhados para unidades de saúde públicas e privadas que se mobilizaram para prestar atendimento às vítimas.

De acordo com a direção do hospital, a principal suspeita é que houve um curto circuito no gerador do prédio 1, espalhando fumaça para todos os andares do prédio antigo. Nas redes sociais, pessoas que circulavam pelo local no momento do ocorrido registraram a desespero de enfermeiros, médicos e acompanhantes de pacientes que estavam em atendimento na unidade.

Médicos e enfermeiros salvando seus paciente do incêndio no hospital Badim.

Em meio a Rua São Francisco Xavier, improvisando na calçada enquanto esperam por transferência. Deus ilumine muito esses profissionais, é realmente emocionante ver o quanto cada vida tem calor para eles pic.twitter.com/QsUd2nCcqK — Cae (@CaeMattos) September 12, 2019

Ainda segundo a direção, os pacientes do CTI 1 foram retirados do hospital e estavam recebendo os primeiros atendimentos na rua Arthur Menezes por volta das 19h30. Os pacientes do CTI 2, que tem 20 leitos, também estavam sendo retirados.

A Rede d’O informou que enviou ambulâncias de outros hospitais da rede para transferir os pacientes. Muitos foram levados para hospitais da Tijuca, um dos bairros da zona norte mais bem servidos de hospitais particulares.

Em nota, o hospital disse que “a direção está empenhada em prestar os devidos socorros necessários aos pacientes, que estão sendo transferidos para o Hospital Israelita Albert Sabin e para os hospitais da Rede D’Or, do qual Badim é associado”, diz um trecho da nota.

O hospital é uma unidade particular e uma referência na região, localizado em uma das principais vias do Rio de Janeiro.

A Secretaria de Estado de Saúde informou que também está auxiliando na retirada dos pacientes. Em nota, a secretaria disse que, ao todo, 15 ambulâncias dos hospitais Getúlio Vargas, Carlos Chagas, Adão Pereira Nunes e de diversas unidades de Pronto Atendimento (UPAs) foram enviadas ao local. Unidades hospitalares do estado também disponibilizaram leitos para pacientes feridos.

Além das ambulâncias, o Instituto de Assistência aos Servidores do Estado (Iaserj), que fica a poucos metros do local do incêndio, recebeu pacientes da unidade, que foram estabilizados e transferidos para outras unidades.

(Foto: Reprodução/Twitter @beandrada)

Hospital inaugurado em 2000

O hospital foi inaugurado em março de 2000 e faz parte da Rede D’Or São Luiz.

Em 2018, o Badim inaugurou um novo prédio, anexo ao primeiro edifício, de acordo com o site oficial da instituição. O complexo passou a ter, então, 15,7 mil m² de área construída, com 128 leitos de internação, 32 leitos na unidade de tratamento intensivo, centro cirúrgico com cinco salas, uma sala de hemodinâmica e 11 leitos de unidade cardiointensiva.

Ainda de acordo com o site, o Badim tem uma equipe de mais de 60 médicos, que atuam em mais 20 especialidades.

