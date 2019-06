Incêndio atinge 24 lanchas na Ilha das Flores em Porto Alegre; veja o vídeo

Um incêndio atingiu cerca de 24 embarcações, entre lanchas e barcos que estavam na Ilha das Flores, em Porto Alegre, neste domingo (16). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo teve início às 4h, na Marina do Conga. Vigilantes que trabalhavam no local acionaram os bombeiros para atender à ocorrência. As chamas já foram controladas no início da manhã e o local passa por uma perícia. Os profissionais utilizaram milhares de litros de água do Rio Jacuí para apagar o fogo, além de espuma anti-incêndio.

Fogo na Marina Da Conga Marina da Conga!!!Triste!!!😥 Publicado por Silvio Eduardo Camargo em Domingo, 16 de junho de 2019

A Marina do Conga, localizada na rua dos Pescadores, abriga cerca de 200 lanchas. Já que o fogo se alastrou rápido, algumas embarcações foram praticamente destruídas, segundo membros da marina.

Não há informações sobre feridos e as circunstâncias que provocaram o incêndio ainda são desconhecidas. O 9º Batalhão de Polícia Militar atende a ocorrência e vai investigar o caso.

