Um incêndio atingiu, no fim da noite de segunda-feira, uma loja de roupas masculinas localizada na avenida Nilo Peçanha, perto do shopping Iguatemi, em Porto Alegre. As chamas atingiram o segundo piso da Homem Company. Os bombeiros foram acionados por um segurança da loja. Ninguém ficou ferido. As causas do fogo estão sendo investigadas. Há a suspeita de curto-circuito.

