Um incêndio atingiu na manhã desta sexta-feira (2) duas lojas do Outlet Premium, na cidade de Itupeva, em São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido. O fogo começou por volta das 6h no shopping localizado na altura do quilômetro 72 da Rodovia dos Bandeirantes, ao lado dos parques Hopi Hari e Wet’n Wild. O incêndio foi controlado com a ajuda de 25 bombeiros.

