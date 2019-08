Na tarde deste domingo (4), um incêndio atingiu o prédio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no bairro São João, em Porto Alegre. A suspeita é de curto-circuito no 2º andar do edifício, onde fica a casa de máquinas. Segundo informações da PRF, ninguém ficou ferido.

O trânsito em frente ao prédio foi interrompido e quatro caminhões dos bombeiros estão no local. O telefone 191 está fora do ar.

