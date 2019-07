Incêndio criminoso em residência causa morte de uma pessoa; a vítima não foi identificada

Dois homens invadiram e atearam fogo em uma residência na zona norte de Caxias do Sul, na madrugada desta quarta-feira (17), causando a morte de um homem. Nesta mesma casa, havia sido realizada a prisão de três homens e duas mulheres, por tráfico de drogas, porte de arma e receptação na última segunda-feira (15).

Três guarnições do Corpo de Bombeiros foram acionados para conter as chamas no local, e encontraram um corpo carbonizado, que ainda não foi identificado. O Instituto Geral de Perícias realiza exames para descobrir a identidade do indivíduo morto, pois ainda não se sabe se a vítima é uma mulher ou homem, devido o estado do corpo..

Os moradores do bairro Santa Fé, onde o crime aconteceu, relataram que os dois criminosos teriam utilizado uma moto para ir até a casa, e que, no local, houve troca de tiros. Na fuga, um deles deixou cair um carregador de pistola calibre 9 mm, com 16 cartuchos intactos. A polícia averigua se esta pode ter sido a arma utilizada nos disparos relatos pela vizinhança.

Além do corpo, foi encontrado uma moto e um Clio verde, ambos destruídos pelo fogo. Também foram encontrados documentos em nome de Magno Ribeiro Farias, de 25 anos, morador de Novo Hamburgo. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. Esta é a 36ª morte violenta registrada em Caxias do Sul, desde o início do ano.

